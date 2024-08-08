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США — Сербия, баскетбол: статистика личных встреч полуфиналистов Олимпиады 2024

США — Сербия, баскетбол: статистика личных встреч полуфиналистов Олимпиады 2024
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Сегодня, 8 августа, на стадионе «Аккор Арена» в 22:00 по московскому времени состоится полуфинальный матч между национальными командами США и Сербии в рамках баскетбольного турнира на летних Олимпийских играх в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных.

Личные встречи сборных:

28.07.2024. Олимпийские игры. Групповой этап. США — Сербия (110:84);
17.07.2024. Товарищеский матч. США — Сербия (105:79);
12.09.2019. Чемпионат мира. США — Сербия (89:94);
21.08.2016. Олимпийские игры. Финал. США — Сербия (96:66);
13.08.2016. Олимпийские игры. Групповой этап. США — Сербия (94:91);
14.09.2014. Чемпионат мира. Финал. США — Сербия (129:92).

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На групповом этапе сборная США заняла первое место в группе С с тремя победами. Сербия вышла в плей-офф со второго места в группе С, выиграв два матча. В другом полуфинале сборная Франции сыграет со сборной Германии.

Следить за матчами:
Жаркие полуфиналы в олимпийском баскетболе! Сербия разочарует американцев? LIVE
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Жаркие полуфиналы в олимпийском баскетболе! Сербия разочарует американцев? LIVE
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