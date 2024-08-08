США — Сербия, баскетбол: статистика личных встреч полуфиналистов Олимпиады 2024

Сегодня, 8 августа, на стадионе «Аккор Арена» в 22:00 по московскому времени состоится полуфинальный матч между национальными командами США и Сербии в рамках баскетбольного турнира на летних Олимпийских играх в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных.

Личные встречи сборных:

28.07.2024. Олимпийские игры. Групповой этап. США — Сербия (110:84);

17.07.2024. Товарищеский матч. США — Сербия (105:79);

12.09.2019. Чемпионат мира. США — Сербия (89:94);

21.08.2016. Олимпийские игры. Финал. США — Сербия (96:66);

13.08.2016. Олимпийские игры. Групповой этап. США — Сербия (94:91);

14.09.2014. Чемпионат мира. Финал. США — Сербия (129:92).

На групповом этапе сборная США заняла первое место в группе С с тремя победами. Сербия вышла в плей-офф со второго места в группе С, выиграв два матча. В другом полуфинале сборная Франции сыграет со сборной Германии.