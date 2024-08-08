Франция — Германия, баскетбол: онлайн-трансляция полуфинала ОИ-2024 начнётся в 18:30

Сегодня, 8 августа, на стадионе «Аккор Арена» в 18:30 по московскому времени состоится полуфинальный матч между национальными командами Франции и Германии.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). «Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию матча.

Напомним, последний матч сборная Германии провела с национальной команды Греции. Встреча проходила в напряжённой борьбе и закончилась со счётом 76:63 (11:21, 25:15, 23:16, 17:11) в пользу немецких баскетболистов.

Национальная команда Франции, в свою очередь, провела последнюю игру со сборной Канады. Встреча завершилась со счётом 82:73 (23:10, 22:19, 16:21, 21:23) в пользу французских баскетболистов.