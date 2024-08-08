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Франция — Германия, баскетбол: онлайн-трансляция полуфинала ОИ-2024 начнётся в 18:30

Франция — Германия, баскетбол: онлайн-трансляция полуфинала ОИ-2024 начнётся в 18:30
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Сегодня, 8 августа, на стадионе «Аккор Арена» в 18:30 по московскому времени состоится полуфинальный матч между национальными командами Франции и Германии.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 18:30 МСК
Франция
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). «Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию матча.

Напомним, последний матч сборная Германии провела с национальной команды Греции. Встреча проходила в напряжённой борьбе и закончилась со счётом 76:63 (11:21, 25:15, 23:16, 17:11) в пользу немецких баскетболистов.

Национальная команда Франции, в свою очередь, провела последнюю игру со сборной Канады. Встреча завершилась со счётом 82:73 (23:10, 22:19, 16:21, 21:23) в пользу французских баскетболистов.

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