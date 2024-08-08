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Александр Церковный высказался об уходе из «Зенита» Томаса Эртеля

Александр Церковный высказался об уходе из «Зенита» Томаса Эртеля
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал прекращение сотрудничества с французским разыгрывающим Томасом Эртелем.

«Томас — сильный, харизматичный игрок с уникальным талантом интеллектуального разыгрывающего. Он внёс большой вклад в последние два сезона, и было сложно принять решение о расставании, но это вынужденный шаг как результат изменения концепции команды», — приводит слова Церковного «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 7 августа, «Зенит» объявил об уходе Томаса Эртеля. Как отмечает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, стороны приняли решение о прекращении сотрудничества по взаимному согласию.

Томас присоединился к «Зениту» в 2022 году. За два сезона в команде француз провёл 90 матчей, в которых набрал 1211 очков и отдал рекордные для клуба 699 результативных передач.

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