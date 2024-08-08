Новицки рассказал, кого из игроков НБА он включил бы в лучшую сборную по баскетболу 3х3

Прославленный немецкий баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года Дирк Новицки рассказал, кого из игроков НБА он бы включил в лучшую сборную по баскетболу 3х3.

«Я большой поклонник Майкла Джордана. Он был героем и кумиром моего детства, поэтому неудивительно, что Майкл будет первым моим выбором.

Мне также нравятся Леброн и Кевин Дюрант за их мастерство и сноровку. В баскетболе 3х3 важен размер, поскольку приходится часто переключаться, поэтому маленьким защитникам может быть сложно играть.

Я бы выбрал игроков покрупнее, таких как Майкл Джордан и Кевин Дюрант, которые могут сами забрасывать и хорошо играть на разных позициях. В целом в НБА много отличных игроков, но мой выбор — Майкл Джордан, Леброн и Кевин Дюрант», — приводит слова Дирка портал Fadeaway World.