Николай Ткаченко: если Вембаньяму подкормят бургерами на килограммов 20, тогда он прибавит

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр и четырёхкратный чемпион СССР Николай Ткаченко поделился мнением насчёт известного французского центрового Виктора Вембаньямы.

«Впечатлил ли Вембаньяма? Пока нет. У него очень большая реклама. Разрекламировали так, что дальше некуда. Обычный большой, худой человек. Да, он может забить трёхочковый или поставить хорошего «горшка». Но он не такой доминирующий, каким был Шакил О’Нил или Оладжьювон. Если его подкормят там чем-нибудь, какими-нибудь гамбургерами, поправится на килограммов 20, тогда он и прибавит. С ним защищаются даже двухметровые ребята, просто хорошо стоящие на ногах.

Не пускают в «краску», а тот не в состоянии их продавить. Да, Виктор изгибается, способен забить сумасшедший бросок с отклонением. Американцы должны что-то придумать. Чтобы он и в массе прибавил, и в скорости не потерял. Хочешь быть лидером в НБА — нужно выходить на другой уровень», — приводит слова Ткаченко издание «Советский спорт».