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Елевич: Лукич квалифицированный специалист. Он доказал, что умеет добиваться результата

Елевич: Лукич квалифицированный специалист. Он доказал, что умеет добиваться результата
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Заслуженный тренер Российской Федерации Сергей Елевич высказался в адрес тренера сборной России по баскетболу Зорана Лукича.

«Сегодня совет прошёл довольно быстро: собирались только с той целью, чтобы оставить тренеров команд всех возрастов по мужским сборным. Лукича, повторюсь, оставили на четыре года. Он очень хороший, квалифицированный специалист. Всё‑таки в «Нижнем Новгороде» один из слабых бюджетов, а он доказал своей работой, что умеет добиваться результата. Тренерский совет единогласно утвердил Лукича и вынес это на исполком», — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ»

Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Лукич занимал пост главного тренера клуба «Пари Нижний Новгород».

Под руководством Лукича команда в прошлом сезоне финишировала на 12-м месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и не попала даже в стадию плей-ин. 17 мая официально было объявлено о том, что Лукич покидает нижегородский клуб. Ему на смену пришёл Сергей Козин.

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