Стив Керр: Йокич может играть 40 минут. Какие ещё козыри есть у сербов в рукаве?

Главный тренер национальной команды США Стив Керр ожидает, что национальная команда Сербии готовится удивить американцев полуфинальной игре на летних Олимпийских играх в Париже, которая начнётся сегодня в 22:30 по московскому времени.

«Мы не можем позволить себе потерять фокус из-за того, что дважды победили их. Нам следует быть готовыми к тому, что сербы выложатся на полную для победы. Мы должны подумать о том, какие коррективы они могут внести в свою игру. Йокич может играть 40 минут. Какие ещё козыри есть у них в рукаве?» – приводит слова Керра портал ESPN US.

Ранее сборные США и Сербии уже встречались на паркете в рамках Олимпиады в Париже. Тогда встреча завершилась в пользу американских баскетболистов со счётом 110:84 (25:20, 33:29, 26:16, 26:19).