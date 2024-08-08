«Без него клоуны». Ткаченко назвал игрока, благодаря которому сборная США непобедима

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр и четырёхкратный чемпион СССР Владимир Ткаченко высказал своё мнение о составе сборной США на летних Олимпийских играх в Париже.

«Только состав начнёшь перечислять, думаешь: «Ёлки-палки! Они же сметут всех». Но потом смотришь их в игре. Оказывается, там есть свои лавочники, сидящие беспролазно. Тот же Тейтум может присесть, как в первом матче с Сербией.

И, спрашивается, что это за сборная США, когда игры у них тащит 39-летний ветеран? Бешеные глаза, бешеная энергетика Леброна подстёгивают всю команду. Очки, передачи, сумасшедшие проходы. Тот же Эдвардс в тени Джеймса. Ему помогают Карри, Дюрант — сумасшедший мастер.

У них много крутых баскетболистов. Но без Леброна, уверен, как Сербия без Йокича, сборная США была бы клоуном. Её могли обыграть многие. А с Джеймсом никто американцев не победит. В нужный момент включается, ничего не боится и ведёт за собой. Даже не мастерство решает, а характер», — приводит слова Ткаченко издание «Советский спорт».

Сегодня, 8 августа, на Олимпийских играх в полуфинальном матче сборная США сыграет со сборной Сербии. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.