Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Без него клоуны». Ткаченко назвал игрока, благодаря которому сборная США непобедима

«Без него клоуны». Ткаченко назвал игрока, благодаря которому сборная США непобедима
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр и четырёхкратный чемпион СССР Владимир Ткаченко высказал своё мнение о составе сборной США на летних Олимпийских играх в Париже.

«Только состав начнёшь перечислять, думаешь: «Ёлки-палки! Они же сметут всех». Но потом смотришь их в игре. Оказывается, там есть свои лавочники, сидящие беспролазно. Тот же Тейтум может присесть, как в первом матче с Сербией.

И, спрашивается, что это за сборная США, когда игры у них тащит 39-летний ветеран? Бешеные глаза, бешеная энергетика Леброна подстёгивают всю команду. Очки, передачи, сумасшедшие проходы. Тот же Эдвардс в тени Джеймса. Ему помогают Карри, Дюрант — сумасшедший мастер.

У них много крутых баскетболистов. Но без Леброна, уверен, как Сербия без Йокича, сборная США была бы клоуном. Её могли обыграть многие. А с Джеймсом никто американцев не победит. В нужный момент включается, ничего не боится и ведёт за собой. Даже не мастерство решает, а характер», — приводит слова Ткаченко издание «Советский спорт».

Сегодня, 8 августа, на Олимпийских играх в полуфинальном матче сборная США сыграет со сборной Сербии. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Сейчас читают:
Советская легенда напугала испанских грабителей. Ещё одна история из карьеры Ткаченко
Советская легенда напугала испанских грабителей. Ещё одна история из карьеры Ткаченко
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android