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Дрэймонд Грин назвал вторую по силе сборную на ОИ в Париже после США

Дрэймонд Грин назвал вторую по силе сборную на ОИ в Париже после США
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мыслями о второй лучшей сборной Олимпийских игр в Париже. Первой по силе командой Грин считает сборную США.

«Согласен, у них есть Никола Йокич, он феномен, но в Сербии нет ни одного защитника, который лучше Тайриза Халибёртона. Я уважаю Тайриза и говорю это только потому, что в данный момент он вне игры. Сборная США приспособилась. У Сербии нет ни единого шанса. Германия — вторая по силе команда, но разрыв между первой и второй очень велик. Говорили о Канаде, но у них пока нет преемственности, а немцы играют вместе уже 10 лет. Так что перестаньте поднимать столько шума и говорить, что любой может бросить вызов Соединённым Штатам Америки. Это не так», — приводит слова Грина Basket News.

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