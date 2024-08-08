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Франция — Германия, баскетбол: прямая онлайн-трансляция полуфинала ОИ-2024, где смотреть

Франция — Германия, баскетбол: прямая онлайн-трансляция полуфинала ОИ-2024, где смотреть
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Сегодня, 8 августа, состоится матч 1/2 финала летних Олимпийских игр в Париже, в рамках которого сыграют сборные Франции и Германии. Встреча начнётся в 18:30 по московскому времени.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 18:30 МСК
Франция
2-я четверть
22 : 28
Германия
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи, в которой отобразит её самые важные события.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда национальная команда США в финальном противостоянии обыграла французов.

Следить за матчами:
Немцы пока немного лучше французов. Что будет дальше? Баскетбол на Олимпиаде — LIVE
Live
Немцы пока немного лучше французов. Что будет дальше? Баскетбол на Олимпиаде — LIVE

Французский баскетболист Виктор Вембаньяма на показе Louis Vuitton:

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Новости. Баскетбол
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