Франция — Германия, баскетбол: прямая онлайн-трансляция полуфинала ОИ-2024, где смотреть

Сегодня, 8 августа, состоится матч 1/2 финала летних Олимпийских игр в Париже, в рамках которого сыграют сборные Франции и Германии. Встреча начнётся в 18:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи, в которой отобразит её самые важные события.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда национальная команда США в финальном противостоянии обыграла французов.

Французский баскетболист Виктор Вембаньяма на показе Louis Vuitton: