Франция — Германия, баскетбол: составы команд на полуфинал Олимпиады-2024, 8 августа 2024

Сегодня, 8 августа, в рамках летних Олимпийских игр в Париже состоится полуфинальный матч баскетбольного турнира, в котором встретятся сборные Франции и Германии. Игра начнётся в 18:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами команд на предстоящую встречу.

Сборная Франции: Франк Нтиликина, Николя Батюм, Эндрю Альбиси, Гершон Ябуселе, Изайя Кординье, Эван Фурнье, Нандо де Коло, Матиас Лессор, Руди Гобер, Виктор Вембаньяма, Маттье Стразель, Билаль Кулибали.

Сборная Германии: Исаак Бонга, Оскар Да Силва, Маодо Ло, Нильс Гиффей, Ник Уэйлер-Бэбб, Йоханнес Фойгтман, Франц Вагнер, Даниэль Тайс, Мориц Вагнер, Деннис Шрёдер, Йоханнес Тиман, Андреас Обст.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда национальная команда США в финальном противостоянии обыграла французов.