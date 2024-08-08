Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Франция — Германия, баскетбол: составы команд на полуфинал Олимпиады-2024, 8 августа 2024

Франция — Германия, баскетбол: составы команд на полуфинал Олимпиады-2024, 8 августа 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 августа, в рамках летних Олимпийских игр в Париже состоится полуфинальный матч баскетбольного турнира, в котором встретятся сборные Франции и Германии. Игра начнётся в 18:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами команд на предстоящую встречу.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 18:30 МСК
Франция
2-я четверть
22 : 28
Германия
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст

Сборная Франции: Франк Нтиликина, Николя Батюм, Эндрю Альбиси, Гершон Ябуселе, Изайя Кординье, Эван Фурнье, Нандо де Коло, Матиас Лессор, Руди Гобер, Виктор Вембаньяма, Маттье Стразель, Билаль Кулибали.

Сборная Германии: Исаак Бонга, Оскар Да Силва, Маодо Ло, Нильс Гиффей, Ник Уэйлер-Бэбб, Йоханнес Фойгтман, Франц Вагнер, Даниэль Тайс, Мориц Вагнер, Деннис Шрёдер, Йоханнес Тиман, Андреас Обст.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда национальная команда США в финальном противостоянии обыграла французов.

Следить за матчем:
Немцы пока немного лучше французов. Что будет дальше? Баскетбол на Олимпиаде — LIVE
Live
Немцы пока немного лучше французов. Что будет дальше? Баскетбол на Олимпиаде — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android