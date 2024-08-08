Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Летит лось по лесу». Четырёхкратный чемпион СССР выделил игрока НБА за его атлетизм

«Летит лось по лесу». Четырёхкратный чемпион СССР выделил игрока НБА за его атлетизм
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр и четырёхкратный чемпион СССР Владимир Ткаченко выделил атлетизм греческого баскетболиста тяжёлого форварда Янниса Адетокунбо, который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за клуб «Милуоки Бакс».

«Яннис — атлет. Когда он бежит, это электричка идёт! Не попадайся на пути. Летит лось по лесу, крушит и ломает. А Вембаньяме такого атлетизма не хватает», — приводит слова Ткаченко издание «Советский спорт».

В прошлом сезоне НБА Адетокунбо принял участие в 71 матче, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 11,6 подбора и отдавал 6,5 передачи. Ранее Ткаченко назвал игрока, благодаря которому национальная команда США непобедима.

Сейчас читают:
«Без него клоуны». Ткаченко назвал игрока, благодаря которому сборная США непобедима

Яннис Адетокунбо направляется в раздевалку «Индианы» после игры:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android