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«Летит лось по лесу». Четырёхкратный чемпион СССР выделил игрока НБА за его атлетизм

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр и четырёхкратный чемпион СССР Владимир Ткаченко выделил атлетизм греческого баскетболиста тяжёлого форварда Янниса Адетокунбо, который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за клуб «Милуоки Бакс».

«Яннис — атлет. Когда он бежит, это электричка идёт! Не попадайся на пути. Летит лось по лесу, крушит и ломает. А Вембаньяме такого атлетизма не хватает», — приводит слова Ткаченко издание «Советский спорт».

В прошлом сезоне НБА Адетокунбо принял участие в 71 матче, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 11,6 подбора и отдавал 6,5 передачи. Ранее Ткаченко назвал игрока, благодаря которому национальная команда США непобедима.

Яннис Адетокунбо направляется в раздевалку «Индианы» после игры: