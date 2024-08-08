США — Сербия, баскетбол: онлайн-трансляция полуфинала Олимпиады-2024 начнётся в 22:00

Сегодня, 8 августа, состоится полуфинальный матч в рамках летних Олимпийских игр в Париже, в котором встретятся национальные команды США и Сербии. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи, в которой отобразит её самые важные события.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда национальная команда США в финальном противостоянии обыграла французов.

Чейз Бадингер встретился с Леброном и Дюрантом на ОИ в Париже: