Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

США — Сербия, баскетбол: онлайн-трансляция полуфинала Олимпиады-2024 начнётся в 22:00

США — Сербия, баскетбол: онлайн-трансляция полуфинала Олимпиады-2024 начнётся в 22:00
Комментарии

Сегодня, 8 августа, состоится полуфинальный матч в рамках летних Олимпийских игр в Париже, в котором встретятся национальные команды США и Сербии. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи, в которой отобразит её самые важные события.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда национальная команда США в финальном противостоянии обыграла французов.

Следить за матчами:
Клатч в матче Франции и Германии. Кто выйдет в финал? LIVE
Live
Клатч в матче Франции и Германии. Кто выйдет в финал? LIVE

Чейз Бадингер встретился с Леброном и Дюрантом на ОИ в Париже:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android