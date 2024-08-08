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Сборная Германии ведёт в счёте в матче с Францией после первой четверти на ОИ-2024

Сборная Германии ведёт в счёте в матче с Францией после первой четверти на ОИ-2024
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В настоящий момент на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») проходит матч 1/2 финала летней Олимпиады, в котором встречаются сборные Франции и Германии. После первой четверти впереди немецкие баскетболисты (25:18).

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 18:30 МСК
Франция
2-я четверть
22 : 28
Германия
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст

Сегодня же, 8 августа, состоится ещё один полуфинал, в котором сыграют национальные команды США и Сербии. Начало этой встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Финальное противостояние состоится в субботу, 10 августа. В этот же день пройдёт игра за третье место.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финале обыграли французов.

Следить за матчем:
Немцы пока немного лучше французов. Что будет дальше? Баскетбол на Олимпиаде — LIVE
Live
Немцы пока немного лучше французов. Что будет дальше? Баскетбол на Олимпиаде — LIVE
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Новости. Баскетбол
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