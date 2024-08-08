Сборная Германии ведёт в счёте в матче с Францией после первой четверти на ОИ-2024

В настоящий момент на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») проходит матч 1/2 финала летней Олимпиады, в котором встречаются сборные Франции и Германии. После первой четверти впереди немецкие баскетболисты (25:18).

Сегодня же, 8 августа, состоится ещё один полуфинал, в котором сыграют национальные команды США и Сербии. Начало этой встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Финальное противостояние состоится в субботу, 10 августа. В этот же день пройдёт игра за третье место.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финале обыграли французов.