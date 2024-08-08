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Франция — Германия: французы ушли с «-10», сравняв счёт после второй четверти матча на ОИ

Франция — Германия: французы ушли с «-10», сравняв счёт после второй четверти матча на ОИ
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В настоящий момент на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») проходит полуфинальный матч в рамках летних Олимпийских игр, в котором встречаются сборные Франции и Германии. После второй десятиминутки впереди немецкие баскетболисты (33:33). После первой четверти счёт был 25:18 в пользу немцев, а в самом начале второй преимущество ФРГ достигало 10 очков.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 18:30 МСК
Франция
4-я четверть
71 : 69
Германия
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст

Сегодня же, 8 августа, пройдёт ещё одна полуфинальная встреча. В ней сыграют сборные США и Сербии. Начало игры запланировано на 22:00 мск. Финальное противостояние состоится в субботу, 10 августа. В этот же день пройдёт игра за третье место.

Напомним, Франция и Германия встречались друг с другом ещё на стадии группового этапа. Победу тогда одержали немецкие баскетболисты (85:71), за счёт чего они стали победителями группы B.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр состоится с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финале обыграли французов.

Следить за матчами:
Клатч в матче Франции и Германии. Кто выйдет в финал? LIVE
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Клатч в матче Франции и Германии. Кто выйдет в финал? LIVE
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