Франция — Германия: французы ушли с «-10», сравняв счёт после второй четверти матча на ОИ

В настоящий момент на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») проходит полуфинальный матч в рамках летних Олимпийских игр, в котором встречаются сборные Франции и Германии. После второй десятиминутки впереди немецкие баскетболисты (33:33). После первой четверти счёт был 25:18 в пользу немцев, а в самом начале второй преимущество ФРГ достигало 10 очков.

Сегодня же, 8 августа, пройдёт ещё одна полуфинальная встреча. В ней сыграют сборные США и Сербии. Начало игры запланировано на 22:00 мск. Финальное противостояние состоится в субботу, 10 августа. В этот же день пройдёт игра за третье место.

Напомним, Франция и Германия встречались друг с другом ещё на стадии группового этапа. Победу тогда одержали немецкие баскетболисты (85:71), за счёт чего они стали победителями группы B.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр состоится с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финале обыграли французов.