Сергей Панов оценил перспективы сборной России под руководством серба Зорана Лукича

Президент «Пари НН» Сергей Панов дал комментарий по поводу утверждения сербского специалиста Зорана Лукича на посту главного тренера сборной России по баскетболу до следующих летних Олимпийских игр, которые состоятся в Лос-Анджелесе (США).

Ранее об этом со ссылкой на члена тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Сергея Елевича информировал «Матч ТВ».

«Поздравляю Лукича и РФБ. Главное теперь, чтобы было с кем играть, чтобы за эти четыре года мы сыграли как можно больше официальных матчей. Сборная обязательно будет прогрессировать под руководством Лукича», — приводит слова Панова «Матч ТВ».

Напомним, Лукич возглавил национальную команду России осенью 2021 года. Специалист совмещал должность в национальной команде с работой в «Пари НН», который покинул в мае нынешнего года.