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Сергей Панов оценил перспективы сборной России под руководством серба Зорана Лукича

Сергей Панов оценил перспективы сборной России под руководством серба Зорана Лукича
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Президент «Пари НН» Сергей Панов дал комментарий по поводу утверждения сербского специалиста Зорана Лукича на посту главного тренера сборной России по баскетболу до следующих летних Олимпийских игр, которые состоятся в Лос-Анджелесе (США).

Ранее об этом со ссылкой на члена тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Сергея Елевича информировал «Матч ТВ».

«Поздравляю Лукича и РФБ. Главное теперь, чтобы было с кем играть, чтобы за эти четыре года мы сыграли как можно больше официальных матчей. Сборная обязательно будет прогрессировать под руководством Лукича», — приводит слова Панова «Матч ТВ».

Напомним, Лукич возглавил национальную команду России осенью 2021 года. Специалист совмещал должность в национальной команде с работой в «Пари НН», который покинул в мае нынешнего года.

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