Франция — Германия: французы повели после третьей четверти матча на ОИ-2024

В настоящий момент на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») проходит матч 1/2 финала XXXIII летних Олимпийских игр, в котором встречаются сборные Франции и Германии. После третьей четверти в счёте повели французские баскетболисты — 56:50 (18:25, 15:8, 23:17).

Сегодня же, 8 августа, будет определён второй финалист олимпийского турнира. Во втором полуфинале сыграют национальные команды США и Сербии. Начало этой встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Финальное противостояние состоится в субботу, 10 августа. В этот же день пройдёт игра за третье место.

Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финале обыграли французов.