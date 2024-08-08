Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Франция — Германия: французы повели после третьей четверти матча на ОИ-2024

Франция — Германия: французы повели после третьей четверти матча на ОИ-2024
Комментарии

В настоящий момент на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») проходит матч 1/2 финала XXXIII летних Олимпийских игр, в котором встречаются сборные Франции и Германии. После третьей четверти в счёте повели французские баскетболисты — 56:50 (18:25, 15:8, 23:17).

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 18:30 МСК
Франция
4-я четверть
72 : 69
Германия
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст

Сегодня же, 8 августа, будет определён второй финалист олимпийского турнира. Во втором полуфинале сыграют национальные команды США и Сербии. Начало этой встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. Финальное противостояние состоится в субботу, 10 августа. В этот же день пройдёт игра за третье место.

Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финале обыграли французов.

Следить за матчами:
Клатч в матче Франции и Германии. Кто выйдет в финал? LIVE
Live
Клатч в матче Франции и Германии. Кто выйдет в финал? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android