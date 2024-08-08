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Франция – Германия, баскетбол, Олимпиада 2024, результат матча 8 августа 2024, счет 73:69, полуфинал

Сборная Франции вырвала победу в матче с Германией и вышла в финал Олимпиады в Париже
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Завершился матч 1/2 финала на летней Олимпиаде в Париже, в рамках которого встречались сборные Франции и Германии. Игра проходила в напряжённой борьбе, а её результат определился на последних секундах. Победу в итоге со счётом 73:69 (18:25, 15:8, 23:17, 17:19) одержали французские баскетболисты.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 18:30 МСК
Франция
Окончен
73 : 69
Германия
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст

Самым результативным игроком в составе победителей был форвард Гершон Ябуселе, принёсший сборной Франции 17 очков, семь подборов и две результативные передачи. У немцев лучшую результативность показал их капитан Деннис Шрёдер. В его активе 18 очков, два подбора и четыре результативные передачи.

В другом полуфинале, который состоится также сегодня, сыграют национальные команды США и Сербии. Их матч начнётся в 22:00 по московскому времени. Финал состоится в субботу, 10 августа. В этот же день пройдёт игра за третье место.

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