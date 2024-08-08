Сборная Франции вырвала победу в матче с Германией и вышла в финал Олимпиады в Париже

Завершился матч 1/2 финала на летней Олимпиаде в Париже, в рамках которого встречались сборные Франции и Германии. Игра проходила в напряжённой борьбе, а её результат определился на последних секундах. Победу в итоге со счётом 73:69 (18:25, 15:8, 23:17, 17:19) одержали французские баскетболисты.

Самым результативным игроком в составе победителей был форвард Гершон Ябуселе, принёсший сборной Франции 17 очков, семь подборов и две результативные передачи. У немцев лучшую результативность показал их капитан Деннис Шрёдер. В его активе 18 очков, два подбора и четыре результативные передачи.

В другом полуфинале, который состоится также сегодня, сыграют национальные команды США и Сербии. Их матч начнётся в 22:00 по московскому времени. Финал состоится в субботу, 10 августа. В этот же день пройдёт игра за третье место.