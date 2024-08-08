США — Сербия, баскетбол: прямая онлайн-трансляция полуфинала Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 8 августа, пройдёт полуфинальный матч в рамках XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, в котором встретятся сборные США и Сербии. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча американцев и сербов можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры, в которой отобразит все основные события.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Сборная США является чемпионом предыдущей Олимпиады, которая проходила в японской столице Токио. Тогда в финальном противостоянии американцы победили французов.

Чейз Бадингер встретился с Леброном и Дюрантом на ОИ в Париже: