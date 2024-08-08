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США — Сербия, баскетбол: прямая онлайн-трансляция полуфинала Олимпиады-2024, где смотреть

США — Сербия, баскетбол: прямая онлайн-трансляция полуфинала Олимпиады-2024, где смотреть
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Сегодня, 8 августа, пройдёт полуфинальный матч в рамках XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, в котором встретятся сборные США и Сербии. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
1-я четверть
5 : 7
Сербия
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

Прямую трансляцию матча американцев и сербов можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры, в которой отобразит все основные события.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Сборная США является чемпионом предыдущей Олимпиады, которая проходила в японской столице Токио. Тогда в финальном противостоянии американцы победили французов.

Следить за матчами:
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