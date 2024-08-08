Стало известно, автором какого уникального достижения может стать Вембаньяма на ОИ-2024

Центровой сборной Франции Виктор Вембаньяма в настоящий момент является лидером по блок-шотам и перехватам на Олимпийских играх в Париже.

После пяти матчей на турнире в его активе 10 подборов и 11 перехватов. Как информирует статистический сервис StatMamba, он может стать первым игроком в истории, который возглавит статистические протоколы в обеих категориях на одной Олимпиаде.

Напомним, сборная Франции вышла в финал Олимпиады в Париже. В полуфинальной встрече французы оказались сильнее национальной команды Германии, победив её со счётом 73:69 (18:25, 15:8, 23:17, 17:19).

В другом полуфинале, который состоится также сегодня, сыграют национальные команды США и Сербии. Их матч начнётся в 22:00 по московскому времени.