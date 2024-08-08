США — Сербия, баскетбол: составы команд на полуфинал Олимпиады-2024, 8 августа 2024

Сегодня, 8 августа, в рамках летних Олимпийских игр в Париже пройдёт полуфинальный матч баскетбольного турнира, в котором встретятся национальные команды США и Сербии. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами команд на предстоящую встречу.

Сборная США: Стефен Карри, Энтони Эдвардс, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Деррик Уайт, Тайрис Халибёртон, Джейсон Тейтум, Джоэл Эмбиид, Джру Холидэй, Эдрис Адебайо, Энтони Дэвис, Девин Букер.

Сборная Сербии: Урош Плавшич, Филип Петрушев, Никола Йович, Богдан Богданович, Ваня Маринкович, Огнен Добрич, Никола Йокич, Василие Мицич, Марко Гудурич, Деян Давидовац, Алекса Аврамович, Никола Милутинов.

Первым финалистом Олимпиады в Париже стала сборная Франции.