США — Сербия: сербы повели после первой четверти в матче на ОИ-2024

В настоящий момент на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») проходит матч 1/2 финала летней Олимпиады, в котором встречаются сборные США и Сербии. После первого игрового отрезка ведут в счёте сербские баскетболисты (31:23).

Напомним, ранее уже состоялся первый полуфинал олимпийского баскетбольного турнира, в котором встречались национальные команды Франции и Германии. Победу в этом матче со счётом 73:69 одержали французские игроки.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили национальную команду Франции.