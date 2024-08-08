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«Нам была нужна кровь». Вембаньяма высказался о выходе в финал Олимпиады в Париже

«Нам была нужна кровь». Вембаньяма высказался о выходе в финал Олимпиады в Париже
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Центровой сборной Франции Виктор Вембаньяма высказался о победе в матче 1/2 финала с национальной командой Германии — 73:69 (18:25, 15:8, 23:17, 17:19). После матча на майке Виктора были небольшие капли крови из-за царапины на шее.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 18:30 МСК
Франция
Окончен
73 : 69
Германия
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст

«О, у меня кровь? Как говорится, нам были нужны кровь, пот и слёзы. Думаю, майка национальной команды заряжает нас необычной энергией, которую мы не можем найти больше нигде. Было видно, что в последних двух играх мы были напряжены. Мы любим цвета нашей формы, мы любим нашу страну, поэтому мы готовы выкладываться по максимуму», — приводит слова Вембаньямы издание Eurohoops.

Во втором полуфинале, который проходит в настоящий момент, встречаются сборные США и Сербии. Финал состоится 10 августа.

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