«Нам была нужна кровь». Вембаньяма высказался о выходе в финал Олимпиады в Париже

Центровой сборной Франции Виктор Вембаньяма высказался о победе в матче 1/2 финала с национальной командой Германии — 73:69 (18:25, 15:8, 23:17, 17:19). После матча на майке Виктора были небольшие капли крови из-за царапины на шее.

«О, у меня кровь? Как говорится, нам были нужны кровь, пот и слёзы. Думаю, майка национальной команды заряжает нас необычной энергией, которую мы не можем найти больше нигде. Было видно, что в последних двух играх мы были напряжены. Мы любим цвета нашей формы, мы любим нашу страну, поэтому мы готовы выкладываться по максимуму», — приводит слова Вембаньямы издание Eurohoops.

Во втором полуфинале, который проходит в настоящий момент, встречаются сборные США и Сербии. Финал состоится 10 августа.