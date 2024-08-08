Сербия увеличила преимущество после второй четверти в матче с США на Олимпиаде

В настоящий момент на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») проходит полуфинальный матч летней Олимпиады, в рамках которого встречаются национальные команды США и Сербии. После второй десятиминутки ведут в счёте сербские баскетболисты — 54:43 (31:23, 23:20).

Напомним, ранее уже состоялся первый полуфинал олимпийского баскетбольного турнира, в котором встречались национальные команды Франции и Германии. Победу в этом матче со счётом 73:69 одержали французские игроки.

Баскетбольный турнир на Олимпиаде в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущих Игр, которые состоялись в Токио (Япония). Тогда американцы в финальном матче одолели национальную команду Франции.