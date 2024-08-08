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Сербия увеличила преимущество после второй четверти в матче с США на Олимпиаде

Сербия увеличила преимущество после второй четверти в матче с США на Олимпиаде
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В настоящий момент на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») проходит полуфинальный матч летней Олимпиады, в рамках которого встречаются национальные команды США и Сербии. После второй десятиминутки ведут в счёте сербские баскетболисты — 54:43 (31:23, 23:20).

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
4-я четверть
84 : 84
Сербия
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

Напомним, ранее уже состоялся первый полуфинал олимпийского баскетбольного турнира, в котором встречались национальные команды Франции и Германии. Победу в этом матче со счётом 73:69 одержали французские игроки.

Баскетбольный турнир на Олимпиаде в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущих Игр, которые состоялись в Токио (Япония). Тогда американцы в финальном матче одолели национальную команду Франции.

Следить за матчем:
Сербия в одной четверти от того, чтобы войти в историю. США — на грани позора. LIVE!
Live
Сербия в одной четверти от того, чтобы войти в историю. США — на грани позора. LIVE!
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Новости. Баскетбол
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