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Стефен Карри набрал почти половину всех очков сборной США в матче с Сербией на ОИ-2024

Стефен Карри набрал почти половину всех очков сборной США в матче с Сербией на ОИ-2024
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В настоящий момент продолжается полуфинальный матч олимпийского баскетбольного турнира, в котором встречаются сборные США и Сербии. Счёт после первой половины 54:43 (31:23, 23:20) в пользу сербов.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
4-я четверть
84 : 84
Сербия
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

Примечательно, что почти половину всех очков американской сборной набрал разыгрывающий Стефен Карри. За первые две десятиминутки на его счету 20 очков. Также в его активе три подбора и одна результативная передача.

Напомним, первым финалистом стала национальная команда Франции. В другом полуфинале французы оказались сильнее сборной Германии (73:69).

Баскетбольный турнир на Олимпиаде в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущих Игр, которые состоялись в Токио (Япония). Тогда американцы в финальном матче одолели национальную команду Франции.

Следить за матчем:
Сербия в одной четверти от того, чтобы войти в историю. США — на грани позора. LIVE!
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Сербия в одной четверти от того, чтобы войти в историю. США — на грани позора. LIVE!
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