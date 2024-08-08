Стефен Карри набрал почти половину всех очков сборной США в матче с Сербией на ОИ-2024

В настоящий момент продолжается полуфинальный матч олимпийского баскетбольного турнира, в котором встречаются сборные США и Сербии. Счёт после первой половины 54:43 (31:23, 23:20) в пользу сербов.

Примечательно, что почти половину всех очков американской сборной набрал разыгрывающий Стефен Карри. За первые две десятиминутки на его счету 20 очков. Также в его активе три подбора и одна результативная передача.

Напомним, первым финалистом стала национальная команда Франции. В другом полуфинале французы оказались сильнее сборной Германии (73:69).

Баскетбольный турнир на Олимпиаде в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущих Игр, которые состоялись в Токио (Япония). Тогда американцы в финальном матче одолели национальную команду Франции.