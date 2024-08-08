Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В перерыве матча США — Сербия показали «Лебединое озеро»

В перерыве матча США — Сербия показали «Лебединое озеро»
Комментарии

В настоящий момент продолжается полуфинальный матч олимпийского баскетбольного турнира, в котором встречаются сборные США и Сербии. В перерыве матча перед третьей десятиминуткой зрителями показали балет «Лебединое озеро».

Напомним, первым финалистом олимпийского баскетбольного турнира стала национальная команда Франции. В другом полуфинале французы оказались сильнее сборной Германии (73:69).

Баскетбольный турнир на Олимпиаде в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущих Игр, которые состоялись в Токио (Япония). Тогда американцы в финальном матче одолели национальную команду Франции.

Следить за матчем:
Сербия в одной четверти от того, чтобы войти в историю. США — на грани позора. LIVE!
Live
Сербия в одной четверти от того, чтобы войти в историю. США — на грани позора. LIVE!

Леброн Джеймс посетил баскетбольный матч женской сборной США 3х3:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android