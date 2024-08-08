США — Сербия: сербы ведут «+13» перед четвёртой четвертью в матче с США на ОИ-2024

В настоящий момент на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») проходит матч 1/2 финала олимпийского баскетбольного турнира, в котором встречаются сборные США и Сербии. После третьей четверти в счёте ведут сербские баскетболисты — 76:63 (31:23, 23:20,22:20). Отметим, что сербы выиграли все десятиминутки.

Напомним, ранее уже состоялся первый полуфинал Олимпиады, в котором встречались сборные Франции и Германии. Победу в этом матче со счётом 73:69 (18:25, 15:8, 23:17, 17:19) одержали французы.

Баскетбольный турнир на Олимпиаде в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы являются чемпионами предыдущих Игр, которые состоялись в Токио (Япония). Тогда американцы в финальном матче одолели национальную команду Франции.