Вембаньяма — о победе в игре с Германией в 1/2 финала ОИ: мы помнили, как они смеялись

Центровой национальной команды Франции Виктор Вембаньяма прокомментировал победу в матче 1/2 финала со сборной Германии — 73:69 (18:25, 15:8, 23:17, 17:19).

«Мы помнили, как они смеялись в последней [нашей] игре. Им казалось, что всё получалось легко. Я уверен, что проигрыш в той игре на групповом этапе определённо помог нам победить сегодня. И конечно, было много тактических указаний от тренерского штаба. Мы получили много отличной информации», — приводит слова Вембаньямы издание Eurohoops.

Франция и Германия встречались на групповом этапе. Победу тогда одержали немцы (85:71).

Напомним, баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. На прошлых Играх, проходивших в Токио, победу одержала сборная США. В финале американцы одолели национальную команду Франции.