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Вембаньяма — о победе в игре с Германией в 1/2 финала ОИ: мы помнили, как они смеялись

Вембаньяма — о победе в игре с Германией в 1/2 финала ОИ: мы помнили, как они смеялись
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Центровой национальной команды Франции Виктор Вембаньяма прокомментировал победу в матче 1/2 финала со сборной Германии — 73:69 (18:25, 15:8, 23:17, 17:19).

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 18:30 МСК
Франция
Окончен
73 : 69
Германия
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст

«Мы помнили, как они смеялись в последней [нашей] игре. Им казалось, что всё получалось легко. Я уверен, что проигрыш в той игре на групповом этапе определённо помог нам победить сегодня. И конечно, было много тактических указаний от тренерского штаба. Мы получили много отличной информации», — приводит слова Вембаньямы издание Eurohoops.

Франция и Германия встречались на групповом этапе. Победу тогда одержали немцы (85:71).

Напомним, баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. На прошлых Играх, проходивших в Токио, победу одержала сборная США. В финале американцы одолели национальную команду Франции.

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