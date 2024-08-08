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США — Сербия — результат матча 1/2 финала 8 августа счёт 95:91, баскетбол, Олимпиада 2024 в Париже

Сборная США вырвала победу в игре с Сербией и вышла в финал Олимпиады в Париже
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Завершился полуфинальный матч баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже, в рамках которого встречались национальные команды США и Сербии. Игра закончилась со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15) в пользу американской сборной.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

Самым результативным игроком в составе национальной команды США стал разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 36 очков, восемь подборов и две результативные передачи. В составе Сербии чаще всего кольцо американцев поражал Богдан Богданович. В его активе 20 очков, четыре подбора и три результативные передачи.

Ранее состоялся первый полуфинал, победу в котором одержала сборная Франции. Таким образом, в финале встретятся американцы и французы, а в матче за третье место сыграют сербы и немцы. Финальное противостояние и игра за бронзу состоятся в субботу, 10 августа.

Что происходило во время матча?
Матч на века: сербы переигрывали американцев вплоть до последних минут. Но США — в финале
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