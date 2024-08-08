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Леброн — единственный игрок в истории Олимпийских игр, сделавший несколько трипл-даблов

Леброн — единственный игрок в истории Олимпийских игр, сделавший несколько трипл-даблов
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Лёгкий форвард сборной США Леброн Джеймс стал единственным игроком в истории Олимпийских игр, который сделал несколько трипл-даблов. За всю олимпийскую историю в мужском баскетболе было зарегистрировано всего три трипл-дабла, автором одного из которых был Леброн.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

Впервые двузначные показатели в трёх графах статистики Леброн продемонстрировал на Играх Лондоне в 2012 году. В четвертьфинале с австралийцами Джеймс набрал 11 очков, взял 14 подборов и отдал 12 передач. Второй раз Леброну это удалось в матче 1/2 финала нынешней Олимпиады в Париже.

В игре с сербами лидер сборной США набрал 16 очков, совершил 12 подборов и отдавал 10 передач. Двумя другими авторами трипл-даблов были советский баскетболист Александр Белов и словенец Лука Дончич.

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