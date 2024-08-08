Леброн — единственный игрок в истории Олимпийских игр, сделавший несколько трипл-даблов

Лёгкий форвард сборной США Леброн Джеймс стал единственным игроком в истории Олимпийских игр, который сделал несколько трипл-даблов. За всю олимпийскую историю в мужском баскетболе было зарегистрировано всего три трипл-дабла, автором одного из которых был Леброн.

Впервые двузначные показатели в трёх графах статистики Леброн продемонстрировал на Играх Лондоне в 2012 году. В четвертьфинале с австралийцами Джеймс набрал 11 очков, взял 14 подборов и отдал 12 передач. Второй раз Леброну это удалось в матче 1/2 финала нынешней Олимпиады в Париже.

В игре с сербами лидер сборной США набрал 16 очков, совершил 12 подборов и отдавал 10 передач. Двумя другими авторами трипл-даблов были советский баскетболист Александр Белов и словенец Лука Дончич.