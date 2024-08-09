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Определились финалисты баскетбольного турнира на Олимпиаде в Париже

Определились финалисты баскетбольного турнира на Олимпиаде в Париже
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8 августа на Олимпиаде в Париже состоялись два полуфинальных матча баскетбольного турнира, в рамках которого встречались сборные Франции и Германии, а также национальные команды Сербии и США.

В результате в финал соревнований прошли французы и американцы. Франция на пути к финалу встречалась с немцами и победила со счётом 73:69, а США обыграли сербских баскетболистов со счётом 95:91.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 18:30 МСК
Франция
Окончен
73 : 69
Германия
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

Финал состоится 10 августа. Его начало запланировано на 22:30 мск. В этот же день пройдёт игра за третье место. Она начнётся в 12:00 мск.

Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили национальную команду Франции.

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