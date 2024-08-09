Определились финалисты баскетбольного турнира на Олимпиаде в Париже

8 августа на Олимпиаде в Париже состоялись два полуфинальных матча баскетбольного турнира, в рамках которого встречались сборные Франции и Германии, а также национальные команды Сербии и США.

В результате в финал соревнований прошли французы и американцы. Франция на пути к финалу встречалась с немцами и победила со счётом 73:69, а США обыграли сербских баскетболистов со счётом 95:91.

Финал состоится 10 августа. Его начало запланировано на 22:30 мск. В этот же день пройдёт игра за третье место. Она начнётся в 12:00 мск.

Американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили национальную команду Франции.