Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн стал автором очередного уникального достижения в истории Олимпиад

Леброн стал автором очередного уникального достижения в истории Олимпиад
Комментарии

Лёгкий форвард и лидер сборной США Леброн Джеймс стал автором очередного уникального достижения в истории Олимпийских игр.

После полуфинального матча на Олимпиаде в Париже с национальной командой Сербии в активе Джеймса стало 300 очков, 125 подборов и 125 результативных передач в истории Игр, чего, как информирует статистический сервис StatMamba, больше не удавалось добиться ни одному игроку.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

Напомним, США победили сербов со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15). Джеймс набрал 16 очков, совершил 12 подборов и отдавал 10 результативных передач, став автором второго трипл-дабла в истории Олимпиад. Ранее такое никому не удавалось. В финале США сыграют со сборной Франции. Матч состоится 10 августа.

Сейчас читают:
Матч на века: сербы переигрывали американцев вплоть до последних минут. Но США — в финале
Матч на века: сербы переигрывали американцев вплоть до последних минут. Но США — в финале
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android