Леброн стал автором очередного уникального достижения в истории Олимпиад

Лёгкий форвард и лидер сборной США Леброн Джеймс стал автором очередного уникального достижения в истории Олимпийских игр.

После полуфинального матча на Олимпиаде в Париже с национальной командой Сербии в активе Джеймса стало 300 очков, 125 подборов и 125 результативных передач в истории Игр, чего, как информирует статистический сервис StatMamba, больше не удавалось добиться ни одному игроку.

Напомним, США победили сербов со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15). Джеймс набрал 16 очков, совершил 12 подборов и отдавал 10 результативных передач, став автором второго трипл-дабла в истории Олимпиад. Ранее такое никому не удавалось. В финале США сыграют со сборной Франции. Матч состоится 10 августа.