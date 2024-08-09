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Сборная Сербии в проигранном матче с США на ОИ-2024 вела в счёте более 35 минут

Сборная Сербии в проигранном матче с США на ОИ-2024 вела в счёте более 35 минут
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Завершился полуфинальный матч баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже, в рамках которого встречались сборные США и Сербии.

Игра проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15) в пользу американцев. Примечательно, что сербы выиграли первые три четверти и вели в счёте в общей сложности 35 минут и 12 секунд.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий сборной США Стефен Карри. На его счету 36 очков, восемь подборов и две результативные передачи. В составе Сербии чаще всего кольцо американцев поражал Богдан Богданович. В его активе 20 очков, четыре подбора и три результативные передачи.

Лидер США Леброн Джеймс став автором второго трипл-дабла в истории Олимпиад. Ранее такое никому не удавалось. В игре с сербами он набрал 16 очков, совершил 12 подборов и отдал 10 результативных передач.

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