Сборная Сербии в проигранном матче с США на ОИ-2024 вела в счёте более 35 минут

Завершился полуфинальный матч баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже, в рамках которого встречались сборные США и Сербии.

Игра проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15) в пользу американцев. Примечательно, что сербы выиграли первые три четверти и вели в счёте в общей сложности 35 минут и 12 секунд.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий сборной США Стефен Карри. На его счету 36 очков, восемь подборов и две результативные передачи. В составе Сербии чаще всего кольцо американцев поражал Богдан Богданович. В его активе 20 очков, четыре подбора и три результативные передачи.

Лидер США Леброн Джеймс став автором второго трипл-дабла в истории Олимпиад. Ранее такое никому не удавалось. В игре с сербами он набрал 16 очков, совершил 12 подборов и отдал 10 результативных передач.