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Губерниев высказался о сборной Сербии после её поражения от США в 1/2 финала ОИ-2024

Губерниев высказался о сборной Сербии после её поражения от США в 1/2 финала ОИ-2024
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Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о полуфинальном матче олимпийского баскетбольного турнира между сборными США и Сербии.

Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15) в пользу американцев. Большую часть матча США проигрывали и впервые вышли вперёд в счёте лишь в концовке.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

«Сербам, чтобы таких американцев в баскет обыграть, нужно самим быть американцами!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Финал, в котором сборная США сыграет с национальной командой Франции, состоится 10 августа. Его начало запланировано на 22:30 мск. В этот же день пройдёт игра за третье место между Германией и Сербией. Она начнётся в 12:00 мск.

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