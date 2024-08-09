Губерниев высказался о сборной Сербии после её поражения от США в 1/2 финала ОИ-2024

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о полуфинальном матче олимпийского баскетбольного турнира между сборными США и Сербии.

Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15) в пользу американцев. Большую часть матча США проигрывали и впервые вышли вперёд в счёте лишь в концовке.

«Сербам, чтобы таких американцев в баскет обыграть, нужно самим быть американцами!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Финал, в котором сборная США сыграет с национальной командой Франции, состоится 10 августа. Его начало запланировано на 22:30 мск. В этот же день пройдёт игра за третье место между Германией и Сербией. Она начнётся в 12:00 мск.