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ЦСКА отреагировал на поражение Сербии в полуфинале Олимпиады с США

ЦСКА отреагировал на поражение Сербии в полуфинале Олимпиады с США
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Пресс-служба баскетбольного клуба ЦСКА пожелала удачи сборной Сербии в матче за третье место на Олимпиаде в Париже с национальной командой Германии. В полуфинале сербы встречались с США и уступили в упорной борьбе (91:95).

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

«Сборная Сербии уступила США в полуфинальном матче. На счету защитника ЦСКА Алексы Аврамовича 15 очков, три передачи и четыре подбора. В матче за бронзу сербы встретятся с Германией. Желаем удачи нашим братьям», — говорится в сообщении ЦСКА.

Матч за третье место между Германией и Сербией состоится 10 августа и начнётся в 12:00 по московскому времени. В этот же день пройдёт финал, в котором сыграют национальные команды США и Франции. Начало встречи запланировано на 22:30 мск.

Ранее о матче Сербии и США высказался комментатор Дмитрий Губерниев.

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