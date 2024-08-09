ЦСКА отреагировал на поражение Сербии в полуфинале Олимпиады с США

Пресс-служба баскетбольного клуба ЦСКА пожелала удачи сборной Сербии в матче за третье место на Олимпиаде в Париже с национальной командой Германии. В полуфинале сербы встречались с США и уступили в упорной борьбе (91:95).

«Сборная Сербии уступила США в полуфинальном матче. На счету защитника ЦСКА Алексы Аврамовича 15 очков, три передачи и четыре подбора. В матче за бронзу сербы встретятся с Германией. Желаем удачи нашим братьям», — говорится в сообщении ЦСКА.

Матч за третье место между Германией и Сербией состоится 10 августа и начнётся в 12:00 по московскому времени. В этот же день пройдёт финал, в котором сыграют национальные команды США и Франции. Начало встречи запланировано на 22:30 мск.

Ранее о матче Сербии и США высказался комментатор Дмитрий Губерниев.