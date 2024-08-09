Тренер сборной Сербии раскритиковал судейство после матча с США в полуфинале Олимпиады

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич раскритиковал судейство после полуфинального матча с США (91:95) на Олимпиаде в Париже.

«Я зол, потому что судьи не проявили к нам уважения. Знаете, в Сербии есть поговорка: проигравший имеет право злиться. Я злюсь, потому что нас не уважали. Я должен это сказать, потому что лучший игрок в мире реализовал 4 штрафных броска за 37 минут.

Если наш лучший бомбардир играет 32 минуты и делает только один бросок, это значит, что происходят странные вещи. К нам не было уважения ни как к баскетбольной нации, ни как к команде. Я не умаляю их победы, я желаю им удачи. Но сегодня вечером произошли странные вещи», — приводит слова Пешича Basket news.

Ранее состоялся первый полуфинал, победу в котором одержала сборная Франции. Таким образом, в финале встретятся американцы и французы, а в матче за третье место сыграют сербы и немцы. Финальное противостояние и игра за бронзу состоятся в субботу, 10 августа.

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