«США не нужна такая помощь». Богдан Богданович — о судействе в полуфинальном матче

Атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович высказался о судействе после поражения команды в полуфинале Олимпиады в Париже с национальной командой США.

«Мы пытались поговорить с судьями, но они не говорили с нами. Они просто ушли. Но это нормально. США не нужна такая помощь против нас. Знаете, у нас не было такой помощи, когда они хватали нас двумя руками.

Но я не тот парень, который будет говорить о судьях, и я даже хотел выиграть у судей. Я уважаю нас за то, что мы сохраняли спокойствие на протяжении всей игры», — приводит слова Богдановича Basket news.

В финале Олимпийских игр встретятся американцы и французы, а в матче за третье место сыграют сербы и немцы. Финальное противостояние и игра за бронзу состоятся в субботу, 10 августа.

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