Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«США не нужна такая помощь». Богдан Богданович — о судействе в полуфинальном матче

«США не нужна такая помощь». Богдан Богданович — о судействе в полуфинальном матче
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович высказался о судействе после поражения команды в полуфинале Олимпиады в Париже с национальной командой США.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

«Мы пытались поговорить с судьями, но они не говорили с нами. Они просто ушли. Но это нормально. США не нужна такая помощь против нас. Знаете, у нас не было такой помощи, когда они хватали нас двумя руками.

Но я не тот парень, который будет говорить о судьях, и я даже хотел выиграть у судей. Я уважаю нас за то, что мы сохраняли спокойствие на протяжении всей игры», — приводит слова Богдановича Basket news.

В финале Олимпийских игр встретятся американцы и французы, а в матче за третье место сыграют сербы и немцы. Финальное противостояние и игра за бронзу состоятся в субботу, 10 августа.

Сейчас читают:
Это не баскетбол, а поэзия! Легендарный матч Леброна и Карри на ОИ, Сербии — уважение
Это не баскетбол, а поэзия! Легендарный матч Леброна и Карри на ОИ, Сербии — уважение

Карри попал несколько невероятных бросков на тренировке США

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android