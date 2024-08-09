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Леброн Джеймс рассказал, благодаря чему сборная США смогла обыграть Сербию в полуфинале ОИ

Леброн Джеймс рассказал, благодаря чему сборная США смогла обыграть Сербию в полуфинале ОИ
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Лёгкий форвард и лидер сборной США Леброн Джеймс прокомментировал победу команды в полуфинальном матче со сборной Сербии (95:91) на Олимпиаде в Париже.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

«Упорство, трудолюбие, самоотверженность помогли нам победить. Большая победа для нас, и мы знали, что это будет вызов, мы знали, что это будет самая сложная игра на сегодняшний день. Это было настоящее всеобщее усилие. Большая победа для нас, и мы знали, что это будет вызов, мы знали, что это будет самая сложная игра на сегодняшний день. Это было настоящее всеобщее усилие», — приводи слова Леброна Basket news.

В финале Олимпийских игр встретятся американцы и французы, а в матче за третье место сыграют сербы и немцы. Финальное противостояние и игра за бронзу состоятся в субботу, 10 августа.

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