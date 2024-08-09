Дюрант – о предстоящем финале на ОИ: это будет самый громкий матч, который когда-либо был

Лёгкий форвард сборной США Кевин Дюрант высказался о предстоящем финальном матче с национальной командой Франции на Олимпийских играх в Париже.

«Это будет тяжелое испытание, особенно здесь. Они играют уверенно, меняют свой состав. Они получили Кординье, он пришел и сыграл в невероятный баскетбол. Вы уже знаете, на что способны Фурнье, Вембаньяма и другие ребята. Вембаньяма и Ябуселе показали отличную игру. Поэтому нам предстоит нелегкая работа, особенно здесь. Это будет самый громкий матч, который когда-либо был. Так что я с нетерпением жду этого», — приводит слова Дюранта Basket news.

Финальный матч между сборными США и Франции пройдёт 10 августа, начало – 22:30 мск.

Кевин Дюрант работает над своим броском в клубе