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Дюрант – о предстоящем финале на ОИ: это будет самый громкий матч, который когда-либо был

Дюрант – о предстоящем финале на ОИ: это будет самый громкий матч, который когда-либо был
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Лёгкий форвард сборной США Кевин Дюрант высказался о предстоящем финальном матче с национальной командой Франции на Олимпийских играх в Париже.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет тяжелое испытание, особенно здесь. Они играют уверенно, меняют свой состав. Они получили Кординье, он пришел и сыграл в невероятный баскетбол. Вы уже знаете, на что способны Фурнье, Вембаньяма и другие ребята. Вембаньяма и Ябуселе показали отличную игру. Поэтому нам предстоит нелегкая работа, особенно здесь. Это будет самый громкий матч, который когда-либо был. Так что я с нетерпением жду этого», — приводит слова Дюранта Basket news.

Финальный матч между сборными США и Франции пройдёт 10 августа, начало – 22:30 мск.

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