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«Жутковатое спокойствие». Стефен Карри – о победе сборной США в матче с Сербией на ОИ-2024

«Жутковатое спокойствие». Стефен Карри – о победе сборной США в матче с Сербией на ОИ-2024
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Разыгрывающий сборной США Стефен Карри прокомментировал победу команды в полуфинальном матче с национальной командой Сербии (95:91) на Олимпийских играх в Париже.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

«Жутковатое спокойствие. Никакой паники, на самом деле не было. На скамейке было много хороших, позитивных внутренних разговоров. В перерыве мы знали, что нам нужно делать. Ты просто продолжаешь говорить себе это до финальной сирены. Независимо от того, сделаешь ты это или нет, в этом и заключается баскетбол. У нас была большая уверенность в том, что мы сможем выстроить правильную комбинацию на площадке для этой конкретной игры, чтобы переломить ход встречи.

Надеюсь, в субботу мы одержим ещё одну победу, и вы сможете вспомнить эту игру как ту, которая бросила нам вызов и проверила нас», — приводит слова Карри Basket news

В финале Олимпийских игр встретятся американцы и французы, а в матче за третье место сыграют сербы и немцы. Финальное противостояние и игра за бронзу состоятся в субботу, 10 августа.

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