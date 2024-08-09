«Жутковатое спокойствие». Стефен Карри – о победе сборной США в матче с Сербией на ОИ-2024

Разыгрывающий сборной США Стефен Карри прокомментировал победу команды в полуфинальном матче с национальной командой Сербии (95:91) на Олимпийских играх в Париже.

«Жутковатое спокойствие. Никакой паники, на самом деле не было. На скамейке было много хороших, позитивных внутренних разговоров. В перерыве мы знали, что нам нужно делать. Ты просто продолжаешь говорить себе это до финальной сирены. Независимо от того, сделаешь ты это или нет, в этом и заключается баскетбол. У нас была большая уверенность в том, что мы сможем выстроить правильную комбинацию на площадке для этой конкретной игры, чтобы переломить ход встречи.

Надеюсь, в субботу мы одержим ещё одну победу, и вы сможете вспомнить эту игру как ту, которая бросила нам вызов и проверила нас», — приводит слова Карри Basket news

В финале Олимпийских игр встретятся американцы и французы, а в матче за третье место сыграют сербы и немцы. Финальное противостояние и игра за бронзу состоятся в субботу, 10 августа.

Стефен Карри встретился с Кэти Ледеки на Играх в Париже