Энтони Эдвардс назвал имена двух игроков, которые изменили ход полуфинала с Сербией на ОИ

Защитник сборной США Энтони Эдвардс прокомментировал победу команды в полуфинальном матче с национальной командой Сербии (95:91) на Олимпийских играх в Париже, назвав главных героев встречи.

«Стеф Карри и Джоэл Эмбиид… они разорвали. Они просто тащили нас сегодня. Мы проигрывали где-то 15-17 очков… Тогда мы подумали: «Чувак, мы должны всё изменить». Мы никогда не говорили: «О нет, всё кончено», мы определённо хотели всё изменить. Мы знали, что сможем переломить ход игры, но не знали, когда это произойдёт, и не хотели терять время.

Я знаю, что если мы остановим соперников, то сможем забросить столько мячей в кольцо, сколько нужно. И мы это сделали. Леброн сделал проход, чтобы перевернуть игру. И Девин Букер забил трёхочковый, перевернув игру, это точно. Я думаю, что мы показали миру, кем являемся», — приводит слова Эдвардса Basket News.

В финале Олимпийских игр встретятся американцы и французы, а в матче за третье место сыграют сербы и немцы. Финальное противостояние и игра за бронзу состоятся в субботу, 10 августа.

Фавориты Олимпиады в Париже: