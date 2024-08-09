Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Эдвардс назвал имена двух игроков, которые изменили ход полуфинала с Сербией на ОИ

Энтони Эдвардс назвал имена двух игроков, которые изменили ход полуфинала с Сербией на ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной США Энтони Эдвардс прокомментировал победу команды в полуфинальном матче с национальной командой Сербии (95:91) на Олимпийских играх в Париже, назвав главных героев встречи.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

«Стеф Карри и Джоэл Эмбиид… они разорвали. Они просто тащили нас сегодня. Мы проигрывали где-то 15-17 очков… Тогда мы подумали: «Чувак, мы должны всё изменить». Мы никогда не говорили: «О нет, всё кончено», мы определённо хотели всё изменить. Мы знали, что сможем переломить ход игры, но не знали, когда это произойдёт, и не хотели терять время.

Я знаю, что если мы остановим соперников, то сможем забросить столько мячей в кольцо, сколько нужно. И мы это сделали. Леброн сделал проход, чтобы перевернуть игру. И Девин Букер забил трёхочковый, перевернув игру, это точно. Я думаю, что мы показали миру, кем являемся», — приводит слова Эдвардса Basket News.

В финале Олимпийских игр встретятся американцы и французы, а в матче за третье место сыграют сербы и немцы. Финальное противостояние и игра за бронзу состоятся в субботу, 10 августа.

Баскетбол — Олимпиада. Календарь
Баскетбол — Олимпиада. Сетка
Материалы по теме
Матч на века: сербы переигрывали американцев вплоть до последних минут. Но США — в финале
Матч на века: сербы переигрывали американцев вплоть до последних минут. Но США — в финале

Фавориты Олимпиады в Париже:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android