«Они машины». Защитник сборной Сербии – о поражении в матче с США на Олимпиаде в Париже

Защитник сборной Сербии Алекса Аврамович высказался о поражении команды в полуфинальном матче с национальной командой США (91:95) на Олимпийских играх в Париже.

«Мы сражались, и никто не боялся; они такие же люди, как и мы. Тактически игра была хорошо организована с нашей стороны. Нам не о чем жалеть. Это баскетбол, это жизнь. У нас есть 40 часов, чтобы отдохнуть, завоевать бронзу и прославить нашу страну. Мне очень жаль, что мы не смогли удержаться в последние несколько минут, но они машины», — приводит слова Аврамовича Basket news.

В финале Олимпийских игр встретятся американцы и французы, а в матче за третье место сыграют сербы и немцы. Финальное противостояние и игра за бронзу состоятся в субботу, 10 августа.

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