Леброн Джеймс назвал главные факторы камбэка сборной США в матче с Сербией

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброн Джеймс рассказал, что помогло его национальной команде одержать победу в матче с Сербией в полуфинале баскетбольного турнира на Олимпиаде.

«Упорство, усердие, самоотверженность. Очень важная победа для нас. Мы знали, что этот матч будет испытанием, мы знали, что это будет самый сложный матч на сегодняшний день. Нам пришлось приложить настоящие командные усилия», — приводит слова Джеймса Basket News.

В финале Олимпийских игр встретятся американцы и французы, а в матче за третье место сыграют сербы и немцы. Финальное противостояние и игра за бронзу состоятся в субботу, 10 августа.

Напомним, американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили национальную команду Франции.

Леброн Джеймс посетил баскетбольный матч женской сборной США 3х3: