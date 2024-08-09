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Леброн Джеймс назвал главные факторы камбэка сборной США в матче с Сербией

Леброн Джеймс назвал главные факторы камбэка сборной США в матче с Сербией
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброн Джеймс рассказал, что помогло его национальной команде одержать победу в матче с Сербией в полуфинале баскетбольного турнира на Олимпиаде.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

«Упорство, усердие, самоотверженность. Очень важная победа для нас. Мы знали, что этот матч будет испытанием, мы знали, что это будет самый сложный матч на сегодняшний день. Нам пришлось приложить настоящие командные усилия», — приводит слова Джеймса Basket News.

В финале Олимпийских игр встретятся американцы и французы, а в матче за третье место сыграют сербы и немцы. Финальное противостояние и игра за бронзу состоятся в субботу, 10 августа.

Напомним, американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили национальную команду Франции.

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