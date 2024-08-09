Леброн Джеймс ответил на вопрос о своём будущем в сборной США

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброн Джеймс после победы в матче с Сербией (95:91) ответил на вопрос о своём будущем в национальной команде.

«Мне 39 лет, это мой 22-й сезон. Я не знаю, сколько ещё у меня будет таких возможностей бороться за что-то важное и сколько ещё у меня будет таких важных матчей. Сегодня был очень важный матч», — приводит слова Джеймса Basket News.

В финале Олимпийских игр встретятся американцы и французы, а в матче за третье место сыграют сербы и немцы. Финальное противостояние и игра за бронзу состоятся в субботу, 10 августа.

Напомним, американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили национальную команду Франции.

Леброн Джеймс посетил баскетбольный матч женской сборной США 3х3: