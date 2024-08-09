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Джеймс раскрыл, что сказал партнёрам по сборной США после выхода в финал Олимпиады

Джеймс раскрыл, что сказал партнёрам по сборной США после выхода в финал Олимпиады
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброн Джеймс после победы в матче с Сербией (95:91) высказался о предстоящем финале на ОИ-2024.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов

«После матча с Сербией сказал команде, что проверка – это хорошо. Мы в одном матче от нашей цели. С нетерпением ждём субботнего матча с Францией. Они настоящие бойцы и давно играют вместе», — приводит слова Джеймса Basket News.

В финале Олимпийских игр встретятся американцы и французы, а в матче за третье место сыграют сербы и немцы. Финальное противостояние и игра за бронзу состоятся в субботу, 10 августа.

Напомним, американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили как раз-таки национальную команду Франции.

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