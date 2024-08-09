Джеймс раскрыл, что сказал партнёрам по сборной США после выхода в финал Олимпиады

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброн Джеймс после победы в матче с Сербией (95:91) высказался о предстоящем финале на ОИ-2024.

«После матча с Сербией сказал команде, что проверка – это хорошо. Мы в одном матче от нашей цели. С нетерпением ждём субботнего матча с Францией. Они настоящие бойцы и давно играют вместе», — приводит слова Джеймса Basket News.

В финале Олимпийских игр встретятся американцы и французы, а в матче за третье место сыграют сербы и немцы. Финальное противостояние и игра за бронзу состоятся в субботу, 10 августа.

Напомним, американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили как раз-таки национальную команду Франции.

Леброн Джеймс посетил баскетбольный матч женской сборной США 3х3: