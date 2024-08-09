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США — Австралия, баскетбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

США — Австралия, баскетбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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9 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский баскетбольный турнир. В полуфинальном матче сборная США сыграет со сборной Австралии.

Олимпийские игры (ж) . 1/2 финала
09 августа 2024, пятница. 18:30 МСК
США
Не начался
Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Начало матча — в 18:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На групповом этапе сборная США заняла первое место в группе С с тремя победами. Австралия вышла в плей-офф со второго места в группе В, выиграв два матча из трёх. В другом полуфинале встретятся сборная Франции и сборная Бельгии.

Баскетбольный турнир Олимпийских игр — 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионами стали баскетболистки сборной США, которые в финале обыграли сборную Японии со счётом 90:75.

Баскетбол (ж), Олимпиада-2024, календарь
Баскетбол (ж), Олимпиада-2024, турнирная таблица
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