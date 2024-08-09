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Франция — Бельгия, баскетбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

9 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский баскетбольный турнир. В полуфинальном матче сборная Франции сыграет со сборной Бельгии.

Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На групповом этапе сборная Франции заняла первое место в группе В с двумя победами из трёх. Бельгия пробилась в плей-офф из группы С, показав второй лучший результат среди команд, занявших третье место (одна победа).

В другом полуфинале встретятся сборная США и сборная Австралии.

Баскетбольный турнир Олимпийских игр — 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионами стали баскетболистки сборной США, которые в финале обыграли сборную Японии со счётом 90:75.