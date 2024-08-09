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Дюрант эмоционально высказался о выходе сборной США в финал Олимпиады

Дюрант эмоционально высказался о выходе сборной США в финал Олимпиады
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Лёгкий форвард сборной США Кевин Дюрант после победы в матче с Сербией (95:91) высказался о выходе американской национальной команды в финал Олимпиады.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац

«В нашей стране происходит много дерьма. Но также происходит и много хорошего!» — приводит слова Дюранта Clutch Points в соцсетях.

В финале Олимпийских игр встретятся американцы и французы, а в матче за третье место сыграют сербы и немцы. Финальное противостояние и игра за бронзу состоятся в субботу, 10 августа.

Напомним, американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили как раз-таки национальную команду Франции.

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