Дюрант эмоционально высказался о выходе сборной США в финал Олимпиады

Лёгкий форвард сборной США Кевин Дюрант после победы в матче с Сербией (95:91) высказался о выходе американской национальной команды в финал Олимпиады.

«В нашей стране происходит много дерьма. Но также происходит и много хорошего!» — приводит слова Дюранта Clutch Points в соцсетях.

В финале Олимпийских игр встретятся американцы и французы, а в матче за третье место сыграют сербы и немцы. Финальное противостояние и игра за бронзу состоятся в субботу, 10 августа.

Напомним, американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили как раз-таки национальную команду Франции.

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