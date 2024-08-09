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Карри назвал матч между США и Сербией одним из лучших в его карьере

Карри назвал матч между США и Сербией одним из лучших в его карьере
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Разыгрывающий сборной США Стефен Карри после победы в матче с Сербией (95:91) высказался о выходе американской национальной команды в финал Олимпиады.

«Думаю, это была одна из лучших игр, в которых я когда-либо участвовал. Соперник действовал идеально и заставил нас подняться на максимально возможный уровень. Мы были невероятны в последней четверти, я горжусь своей командой», — приводит слова Карри L'Équipe.

В финале Олимпийских игр встретятся американцы и французы, а в матче за третье место сыграют сербы и немцы. Финальное противостояние и игра за бронзу состоятся в субботу, 10 августа.

Напомним, американцы являются чемпионами предыдущей Олимпиады, которая проходила в Токио (Япония). Тогда американские баскетболисты в финальном матче победили как раз таки национальную команду Франции.

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Карри попал несколько невероятных бросков на тренировке США:

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