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9 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Олимпиады

Стефен Карри помог США выйти в финал ОИ, победа Синнера в Монреале. Главное к утру
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Сборная США обыграла сборную Сербии со счётом 95:91 в полуфинале баскетбольного турнира Олимпийских игр — 2024 в Париже, итальянец Янник Синнер оказался сильнее хорвата Борна Чорича (6:2, 6:4) во втором круге теннисного турнира в Монреале (Канада), четверо россиян попали в топ-10 рейтинга лучших вратарей НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная США вырвала победу в игре с Сербией и вышла в финал Олимпиады в Париже.
  2. Янник Синнер уверенно обыграл Борну Чорича на старте «Мастерса» в Монреале.
  3. Четверо россиян попали в топ-10 рейтинга лучших вратарей НХЛ по версии NHL Network.
  4. Виктория Азаренко уверенно вышла в третий круг турнира в Торонто.
  5. Даниил Медведев и Роман Сафиуллин вышли в четвертьфинал парного турнира в Монреале.
  6. Андрей Рублёв объяснил, почему отказался от участия на Олимпиаде в Париже.
  7. Четыре передачи Альбы и гол Суареса помогли «Интер Майами» обыграть «Торонто» в Кубке лиг.
  8. Дюрант эмоционально высказался о выходе сборной США в финал Олимпиады.
  9. Янник Синнер повторил достижение Рафаэля Надаля 15-летней давности.
  10. Леброн Джеймс ответил на вопрос о своём будущем в сборной США.
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