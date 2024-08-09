Стефен Карри помог США выйти в финал ОИ, победа Синнера в Монреале. Главное к утру
Сборная США обыграла сборную Сербии со счётом 95:91 в полуфинале баскетбольного турнира Олимпийских игр — 2024 в Париже, итальянец Янник Синнер оказался сильнее хорвата Борна Чорича (6:2, 6:4) во втором круге теннисного турнира в Монреале (Канада), четверо россиян попали в топ-10 рейтинга лучших вратарей НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная США вырвала победу в игре с Сербией и вышла в финал Олимпиады в Париже.
- Янник Синнер уверенно обыграл Борну Чорича на старте «Мастерса» в Монреале.
- Четверо россиян попали в топ-10 рейтинга лучших вратарей НХЛ по версии NHL Network.
- Виктория Азаренко уверенно вышла в третий круг турнира в Торонто.
- Даниил Медведев и Роман Сафиуллин вышли в четвертьфинал парного турнира в Монреале.
- Андрей Рублёв объяснил, почему отказался от участия на Олимпиаде в Париже.
- Четыре передачи Альбы и гол Суареса помогли «Интер Майами» обыграть «Торонто» в Кубке лиг.
- Дюрант эмоционально высказался о выходе сборной США в финал Олимпиады.
- Янник Синнер повторил достижение Рафаэля Надаля 15-летней давности.
- Леброн Джеймс ответил на вопрос о своём будущем в сборной США.
Ваше расписание на сегодня:
Комментарии