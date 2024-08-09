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Стефен Карри помог США выйти в финал ОИ, победа Синнера в Монреале. Главное к утру

Сборная США обыграла сборную Сербии со счётом 95:91 в полуфинале баскетбольного турнира Олимпийских игр — 2024 в Париже, итальянец Янник Синнер оказался сильнее хорвата Борна Чорича (6:2, 6:4) во втором круге теннисного турнира в Монреале (Канада), четверо россиян попали в топ-10 рейтинга лучших вратарей НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».